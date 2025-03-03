جيش الاحتلال يعلن قصف زورق قبالة سواحل خان يونس في قطاع غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصف زورق قبالة سواحل خان يونس في غزة، وذلك في ظل استمرار خروقاته داخل القطاع المحاصر.

وزعم في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الزورق انتهك القيود الأمنية في المنطقة وشكّل تهديدًا»، مشيرًا إلى «إطلاق أعيرة نارية لإبعاد المشتبه بهم عن المنطقة».

وأشار إلى إطلاق النار على شخصين في جنوب قطاع غزة بذريعة أنهما يشكلان «تهديدًا مباشرًا لقوات الجيش».

واستشهد فلسطينيان، صباح يوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال، صباح اليوم، النار بشكل كثيف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، باستشهاد مواطنين برصاص الاحتلال وسط مدينة رفح.

وذكر أن 3 مواطنين أصيبوا، صباح اليوم، جرّاء قصف من مروحية إسرائيلية على منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف أن آليات الاحتلال المتمركزة على تبة الكرد «86» أطلقت نيرانها بشكل كثيف شمال شرق القرارة وجنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار إلى قصف مدفعي على منطقة كرم أبو معمر شمال شرق رفح.

وأطلقت آليات الاحتلال نار مكثفة في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأوضح مراسل الوكالة أن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار بعرض بحر خان يونس، قائلًا إن مروحية إسرائيلية أطلقت نيرانًا كثيفة في شمال خان يونس.

وذكر أن آليات الاحتلال فتحت نيرانها بشكل مكثف شرقي جباليا شمال القطاع.