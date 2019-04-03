بومبيو يلغي مشاركته في اجتماع مجموعة الـ7 بفرنسا

ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا المقرر نهاية هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، الثلاثاء، إن نائبا عن بومبيو سيشارك بدلا من ذلك في الاجتماع المقرر في منطقة دينار بشمال غربي فرنسا.

ولم يذكر المتحدث سببا لإلغاء المشاركة، إلا أنه أشار إلى أن بومبيو سيجتمع مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن خلال الأيام القليلة القادمة.

وبعد اجتماع في نيويورك ، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ، مضيف اجتماعات مجموعة السبع المقبلة ، إنهما يأسفان لإلغاء بومبيو مشاركته.

لكن لو دريان قال إن ذلك لن يمنع العمل الجماعي لمجموعة السبع، كما ذكر ماس أنها "ليست المرة الأولى التي لا يحضر فيها زميل" اجتماع المجموعة.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يعقد فيها اجتماع وزاري لمجموعة السبع بدون تمثيل على أعلى مستوى من جانب الولايات المتحدة.

ولم يشارك بومبيو في اجتماع العام الماضي الذي انعقد بمدينة تورونتو الكندية.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة.