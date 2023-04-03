أيمن أبو العلا يرفض عودة التوقيت الصيفي: يؤثر على الصحة العامة

رفض النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن عودة التوقيت الصيفي.

وانتقد خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، عدم وجود أية دراسة علمية صحية تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.

واسترجع أبو العلا ما حدث في ٢٠١٦ عندما كانت الحكومة مصممة على الإلغاء وتأكيدها عدم تأثير تغيير التوقيت على توفير الطاقة.

وتساءل "هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟".

وأكد أن عددا من الجامعات العالمية أثبتت أن "اللعب" في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولي الصحة، متساءلا "هل التوقيت الصيفي الذي يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟".

وتابع "هناك خلايا في جسم الإنسان مسئولة عن التمثيل الضوئي، لذا فإن تغيير التوقيت من وقت لآخر يؤثر سلبا على الصحة العامة".