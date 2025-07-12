دارين حداد تبدأ تصوير بودكاست «قهوة القاهرة» خلال أيام

تبدأ الفنانة دارين حداد خلال أيام تصوير بودكاست "قهوة القاهرة"، والذي تستضيف خلاله نخبة من أهم النجوم والمشاهير الذين يتمتعون بشعبية وجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وأكدت الفنانة دارين حداد في بيان لها، أنها أُعجبت بفكرة بودكاست "قهوة القاهرة"، ووصفتها بأنها فكرة مختلفة من حيث الشكل والمضمون، لافتة إلى أن تسجيل الحلقات سيتم "خارجيًا" على أحد المقاهي، في موقع يُعد من أشهر أماكن القاهرة، تحيط به تحف معمارية عريقة تُبرز جمال وفخامة العمارة المصرية الكلاسيكية، وتعكس أصالة ورقي المكان.

وأضافت دارين حداد أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج إسلام فودة، مخرج "قهوة القاهرة" وصاحب فكرته، مؤكدة أنه يقدم من خلال البرنامج محتوى ترفيهيًا يتناول فيه الضيف جوانب مختلفة من حياته الشخصية، التي قد لا يعرفها الجمهور عنه.

بودكاست "قهوة القاهرة" من إنتاج "استوديو المحطة"، ومن إخراج إسلام فودة، وتقدمه النجمة دارين حداد.

ومن المقرر عرض الحلقات قريبًا، بعد الانتهاء من تسجيلها، عبر العديد من المنصات الرقمية والمحطات الفضائية المصرية والعربية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي.