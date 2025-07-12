أشرف عبد الباقي ينفي بطولته لأول أفلام ابنته زينة الإخراجية: الأبطال وجهان جديدان وأنا شجعتها

نفى الفنان أشرف عبد الباقي، ما تردد عبر وسائل الإعلام عن بطولته لفيلم «مين يصدق» مع الفنان شريف منير، قائلا: «الفيلم لا بطولتي ولا بطولة شريف منير ولا أحمد رزق ولا سيلمان عيد، كلنا في الفيلم ضيوف شرف».

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «سبوت لايت» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» عن سعادته بتجربة ابنته زينة الإخراجية الأولى، مشيرا إلى أن زينة الوحيدة بين أبنائه الأربعة التي اهتمت بالفن منذ صغرها.

وأضاف أنها درست في أكثر من جامعة وأخرجت 5 أفلام قصيرة شارك بعضها في مهرجانات دولية، منها مهرجان كان، مشيرا إلى أن الفيلم يعد أول أفلامها التي قامت بكتابة وإخراجه.

وتابع: «أبطال الفيلم وجهان جديدان، وأنا شجعتها، لكن الفيلم من إنتاج منتجين تحمسوا للقصة بعد ما قرأوها, والفيلم سيعرض قريبا».

ورد على سؤال حول ما إذا كان قد حاول إثناء ابنته عن دخول المجال الفني لصعوبته، قائلا: «هل هناك شغلة ثانية مش صعبة؟ أي شخص يريد أن ينجح في مجاله لا بد أن يتعب، الفرق بين تاجر ناجح وآخر عادي هو الطموح والمجهود، النجومية ليست حكرا على الفن، هناك عدد كبير من الأطباء في مصر لكن عددا قليلا منهم معروفون».