 هالاند نجم مانشستر سيتي يستمع لألبوم عمرو دياب الجديد - بوابة الشروق
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هالاند نجم مانشستر سيتي يستمع لألبوم عمرو دياب الجديد

هالاند وعمرو دياب
هالاند وعمرو دياب
مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 1:08 ص | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 1:08 ص

فاجأت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي متابعيها، بصورة للنجم النرويجي إيرلينج هالاند وهو يضع سماعات أذن، مصحوبة بتعليق لافت: "يبدو أن هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد".

ولاحظ الجمهور خلال الأيام الماضية أن هالاند استمع بالفعل لأغنية "الليلة" للفنان المصري عمرو دياب، أثناء ظهوره مع عدد من لاعبي مانشستر سيتي، من بينهم اللاعب المصري عمر مرموش، حيث نشر الصورة عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام وأرفقها بالأغنية الشهيرة.

وتفاعل أحد المتابعين مع الصورة بسؤاله: "هل تحب أغاني عمرو دياب؟"، ليأتي رد هالاند مباشرة: "نعم".

بالتزامن مع ذلك، واصل ألبوم "ابتدينا" للفنان عمرو دياب تحقيق نجاح عالمي، إذ دخل قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم، محتلاً المركز السابع، بعد ألبومي كيشا ومراد.

كما حل الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، و155 على iTunes أمريكا، واحتلت أغانيه مراكز متقدمة في قوائم الاستماع لعشر دول عربية، أبرزها مصر والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب.

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