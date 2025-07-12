علقت الإعلامية منى الشاذلي، على أزمة حلقتها مع الإعلامية مها الصغير التي أثارت جدلًا بسبب عرض لوحات فنية لنفسها وتبين لاحقًا أنها لفنانين آخرين.

وقالت الشاذلي، إن هذه الحلقة صُوِّرت قبل شهر، موضحة أن صفحة البرنامج نشرت الصورة في نفس يوم الحلقة منسوبة لصاحبتها الحقيقية هي الفنانة الدنماركية ليسا لوك نيلسون، وهو ما يمثل حقها الأدبي.

وأشارت إلى أن البرنامج نشر أيضًا اللوحات الأخرى للفنانين الآخرين وتحديدًا الفنانة الألمانية والفنان الفرنسي، في قناعة وواجب وضرورة مهنية.

تواصل مع الفنانين

ونوهت بأن البرنامج أرسل رسائل تفصيلية وتواصل مع هؤلاء الفنانين،مؤكدة أن الرسائل في مجملها تناولت شرحًا لكل ما جرى في الحلقة وتحضيراتها.

وأوضحت أن البرنامج حرص على توضيح الصورة للفنانة الدنماركية فيما يخص عدم التواصل معها، وقالت إن وسط آلاف الرسائل التي ترد إلى البرنامج وصلت رسالة ليسا وقد «تاهت بينها»، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن البرنامج اعتذر عن هذا الأمر، وأن فريق البرنامج لم يرَ هذه الرسالة، مشيرة إلى أن التواصل كان متبادلًا مع الفنانين، حيث أكدت الفنانة الدنماركية أن جزءًا من عملهم كفنانين هو تعزيز التسامح، في حين ردت الفنانة الألمانية بالقول: «لا ألوم عليكم فقد كنتم تؤدون عملكم»,

وأكدت أن رسائل البرنامج وصلت للفنان الفرنسي كذلك، مؤكدة توجيه الدعوة لهم لحضور البرنامج، وقالت إن البرنامج لم ينشر هذه التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ما يشغلهم هو أن يرى الجمهور واجبًا مهنيًّا وهو ما تحقق من خلال نشر الصورة مباشرة فور معرفة صاحبها الحقيقي.

لا متاجرة بالأزمة

وقالت الشاذلي، إن برنامجها لم يرغب في المتاجرة بالأزمة التي وصفتها بالحقيقية، وأضافت أن فريق البرنامج رأى أنها ليس من الجيد أن يتم نشر الرسائل التي تم تبادلها مع الفنانين الحقيقيين (أصحاب اللوحات التي هرضتها الصغير) والتي تضمنت رسائل شكرًا من قِبلهم على توضيح البرنامج للأمر، باعتبار أن نشر هذه المعلومات وتفاصيلها يعني المتاجرة بالأزمة.

وتابعت: «إحنا مش كده.. ما للشاشة هو للشاشة وما خلف الشاشة يظل خلف الشاشة.. ما يهمنا إننا عملنا الصح على السوشيال ميديا (في إشارة إلى نشر صور اللوحات منسوبة إلى أصحابها الحقيقيين)».

عرض لوحات الفنانين

وعرضت الشاذلي خلال برنامجها اللوحات لأصحابها الحقيقيين وهم الدنماركية ليسا لوك نيلسون والألمانية كارولاين ويندلين والفرنسي سيتي، واستعرضت معلومات شخصية عنهم ومسيرتهم الفنية، وقالت إن الأمر يأتي تأكيدًا على نفس المسار المهني، معتبرة ذلك بمثابة فرصة للتعريف بفنهم الجميل والراقي والمتميز.

كما عرضت صورًا لفنان رابع قالت إنها لم يظهر في الصورة مطلقا ولم يكتب شيئًا ولم يتواصل مع أي وسيلة إعلام وهو الفنان الإيطالي بيير توفوليتي.

وشددت على أنها عرضت صور اللوحات نظرًا لأنّ هؤلاء الفنانين يستحقون ذلك، وأن فنهم يستحق، وأن هذا هو دور الإعلام، وليس دورها ابتلاع الخطأ والتزام الصمت.

أنواع المصادر في الإعلام.. ما العمل حال "الكذب"؟

وقالت إنّ مهنة الصحافة والإعلام وصناعة المحتوى تعتمد على مصادر التي تتسم بأن لها أنواعًا، بينها المصدر المسئول وهو المصدر الرسمي الذي يدلي بتصريح ما وليس من دور الإعلامي التحقيق فيما قال قبل عرضه لكن أن يتم العرض وفقًا لما قيل.

وأضافت أنه بعد عرض تصريح المسئول يمكن التعليق عليه أو الاعتراض عليه، لكن يجب أن يكون عرضها دقيقًا، مشيرة إلى أن هناك مصدرًا آخر هو شخص غير مشهور أو مسئول، لكن لديه شيء مهم يُقال.

ولفتت إلى أن المسئولية في هذا الإطار تكون على المؤسسة الصحفية والإعلامية للتحقق من الأمر من بدايته لنهايته، بدءًا من هوية الشخص وعمله وعلاقته بالموضوع المثار لحين عرض القصة.

وضربت مثالًا بأنه حال تصريح شخص ما بحصوله على جائزة ما يتم التحقق منها بهوية الجائزة وحجمها وما إذا كانت حقيقية من عدمه.

ونوهت بأن الحالة الثالثة في المصادر هو المصدر الذي يكون شخصية عامة ومعروفة مثل الحالة التي أثارت جدلًا مؤخرًا (حلقتها مع الإعلامية مها الصغير)، موضحة أن الشخصية العامة عندما تتحدث في جوانب شخصية فلا يكون التدقيق فيها مسبقًا إلا إذا كانت فيها مغالطات تاريخية أو مخالفات نصوص دينية لكن فيما عدا ذلك تكون القصة على مسئوليته.

وضربت مثالًا بالقول بشخص سياسي يقول خلال حوار صحفي إن هوايته كتابة الشعر وقدم نماذج من أشعاره، وفي هذه الحالة لا يكون البحث عن المعلومة مسبقًا باعتبار أن الشخصية العامة عندما تكذب يكون للأمر حدود.

وأوضحت أن الوسيلة الإعلامية إذا تبين لها أن هناك شيئًا غير صحيح في ما ذكر فإن التوضيح يكون خطوة لاحقة وهذه تكون مسئولية الوسيلة الإعلامية.

وتابعت: «عندما تستضيف وسيلة إعلامية ممثلًا يقول إنه يحب النحت وقدم صورًا للمنحوتات فليس دور الوسيلة الإعلامية في ذلك الوقت التحقق مما إذا كانت المنحوتات تخصه من عدمه لأن الشخصية العامة لها حد أدنى من المصداقية».

واستكملت: «المسئولية اللاحقة تكون إذا قال أحد إن التمثال المعروض ملكي فواجب المؤسسة الإعلامية أنه عندما يتبين لها كذب الفنان أن تنشر أو توضح أن التمثال يخص الشخص الحقيقي.. وهذا ينطبق نصًا على حالتنا (في إشارة إلى حلقتها مع مها الصغير)».

شخصية عامة انتحلت اللوحات

وقالت إنّ الواقعة جاءت من شخصية عامة انتحلت لوحات ليست ملكها، مستغربة إقدام الصغير على الأمر.

وأضافت أنه بعد الحلقة أرسل أصحاب الأعمال الحقيقيين للبرنامج بما لا يدع مجالًا للشك لتوضيح أن هذه اللوحات من إبداعاتهم.

وأشارت إلى أنها حرصت على توضيح الأمر من الناحية المهنية نظرًا لأن ما يشغلهم هو الجمهور، مشددة على أن برنامجها يولي اهتمامًا كبيرًا بالحديث مع الجمهور وإبلاغه بالتوضيح إزاء ما حدث من لبس.

وتابعت: «سهل جدًا البرنامج كان يزيط في الزيطة ويشتم في الضيفة ويقول ويكيل لها وكانت المكاسب هتبقى كبيرة جدًا.. هي أخطأت مفيش كلام إحنا مبنهزرش بس هنستفيد إيه لما نقطع في الست والعالم كله بيقطع فيها حتى لو أخطأت».

شعور بالضيق.. لكنهم تراجعوا

ولفتت إلى أن فريق البرنامج شعر بضيق وغضب شديد من الضيفة، لكنه تابعت: «مجلس التحرير رجعت خطوتين للوراء وقال هنستفيد إيه لما نقطع في واحدة متقطعة من الدنيا كلها.. لما نطعن في واحدة عمالة تنزف عشان خطأ ارتكبته.. مش هنستفيد حاجة.. خلينا نلتزم بالإجراء المهني اللي إحنا أخدناه».

واستكملت: «حسينا إنها أخدت ما يكفي وزيادة.. إن إحنا نزود طعنة أو ندعي بطولة أو نزايد لها هي أخلاق البرنامج ولا هي أخلاقنا الشخصية.. وهنفضل كده حتى لو لام علينا البعض.. غضب البرنامج لن يجعلنا ننجرف إلى القسوة المفرطة لإن ده عكس طبيعتنا وعكس إنسانيتنا».