الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الإفريقي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال إفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (النيباد)، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة؛ للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الرخاء والازدهار.