حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي يدير نهائي مونديال الأندية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي، غدا الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية.

تقرر إسناد اللقاء للحكم الأسترالي علي رضا فغاني، الذي أدار مباراة افتتاح البطولة بين الأهلي وإنتر ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "هارد روك".

كما أدار فغاني /37 عاما/ أيضا في مونديال الأندية، فوز بايرن ميونخ الألماني على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1) في دور المجموعات، وفوز تشيلسي الإنجليزي على بالميراس البرازيلي (2-1) في دور الثمانية.

وأشهر الحكم الأسترالي 13 إنذارا في هذه المباريات، واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وصعد الفريق الباريسي لنهائي مونديال الأندية بفوز عريض على ريال مدريد 4-0 بينما فاز تشيلسي على فلومينينسي البرازيلي 2-0.