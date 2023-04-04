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عماد النحاس: جاهزون لمواجهة أهلي طرابلس

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 11:50 م

تحدث عماد النحاس المدير الفني الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، عن مواجهة فريقه مع أهلى طرابلس الليبي، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكري، في مباراة الذهاب للدور التمهيدى للبطولة العربية للأندية.

وقال عماد النحاس، خلال حديثه في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «جاهزون لمواجهة أهلي طرابلس، نواجه فريقا قويا، لديه خبرات كبيرة في البطولات العربية والأفريقية، استعدينا بشكل جيد للمباراة».

وتابع: ندرك أهمية مباراة أهلى طرابلس، ونعرف تمامًا المطلوب منا، ولكن يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل الأهداف خلال المباراة قبل مباراة العودة بليبيا.


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