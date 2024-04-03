ماجد الكدواني ينتقد الاستخدام الخاطئ لـ«حسبي الله ونعم الوكيل» بالأعمال الفنية: ليه بنقولها بـ غل؟

تحدث الفنان ماجد الكدواني، عن معنى جملة «حسبي الله ونعم الوكيل» التي يتكرر استخدامها في الأعمال الفنية بشكل خاطئ
وانتقد خلال لقاء لبرنامج «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، مساء الثلاثاء، طريقة قول الجملة في الأعمال الفنية، موضحا أنها تقال عادة «بغضب ونرفزه» وكأنها عقاب للشخص الآخر، في حين أن معنى الجملة أنك «كلفت أمرك الله وتوكلت عليه في تصرفه معه».
وأكد أن الجملة تعبر عن الثقة في قدرة الله على حل المشاكل وتصريف الأمور، مشبها الأمر بتوكيل الشخص لمحام ليدافع عنه في قضية ما.
وشدد على ضرورة قول الجملة بمنتهى الراحة والاطمئنان؛ إيمانا بتصرف الله العادل وقدرته الله على حل المشاكل، مثلما يثق الإنسان بقدرة المحامي على كسب القضية.
وتابع: «عندما نذهب للمحامي، مبنفضلش قاعدين في المكتب ونقول له هتعمل إيه في الثغرة دي وترد تقول إيه، بالعكس إحنا بنزوح ننام ومتأكدين أنه هيكسب القضية، فما بالك أنت وكلت ربنا، الجملة دي لازم تتقال بمنتهى الراحة، ليه بقولها بنرفزة وغل!».
ورد «الكدواني» على تساؤل الإعلامي عمرو أديب حول استخدام جملة «حسبي الله ونعم الوكيل» عدم ذيوع في الدين المسيحي.
وربط استخدامه للجملة بتربيته في الكويت بعدما عاش منذ عام 1971 حتى 1985 هناك، فضلا عن أن الجملة لغة عربية وتستخدم بغض النظر عن الدين، معربا حبه للغة العربية واستفادته كثيرا من دراسته في الكويت.