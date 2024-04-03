ماجد الكدواني ينتقد الاستخدام الخاطئ لـ«حسبي الله ونعم الوكيل» بالأعمال الفنية: ليه بنقولها بـ غل؟

تحدث الفنان ماجد الكدواني، عن معنى جملة «حسبي الله ونعم الوكيل» التي يتكرر استخدامها في الأعمال الفنية بشكل ‏خاطئ

وانتقد خلال لقاء لبرنامج «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، مساء الثلاثاء، طريقة قول الجملة ‏في الأعمال الفنية، موضحا أنها تقال عادة «بغضب ونرفزه» وكأنها عقاب للشخص الآخر، في حين أن معنى الجملة ‏أنك «كلفت أمرك الله وتوكلت عليه في تصرفه معه».‏

وأكد أن الجملة تعبر عن الثقة في قدرة الله على حل المشاكل وتصريف الأمور، مشبها الأمر بتوكيل الشخص لمحام ‏ليدافع عنه في قضية ما.‏

وشدد على ضرورة قول الجملة بمنتهى الراحة والاطمئنان؛ إيمانا بتصرف الله العادل وقدرته الله على حل المشاكل، ‏مثلما يثق الإنسان بقدرة المحامي على كسب القضية.‏

وتابع: «عندما نذهب للمحامي، مبنفضلش قاعدين في المكتب ونقول له هتعمل إيه في الثغرة دي وترد تقول إيه، بالعكس ‏إحنا بنزوح ننام ومتأكدين أنه هيكسب القضية، فما بالك أنت وكلت ربنا، الجملة دي لازم تتقال بمنتهى الراحة، ليه ‏بقولها بنرفزة وغل!».‏

ورد «الكدواني» على تساؤل الإعلامي عمرو أديب حول استخدام جملة «حسبي الله ونعم الوكيل» عدم ذيوع في الدين ‏المسيحي.‏

وربط استخدامه للجملة بتربيته في الكويت بعدما عاش منذ عام 1971 حتى 1985 هناك، فضلا عن أن الجملة لغة ‏عربية وتستخدم بغض النظر عن الدين، معربا حبه للغة العربية واستفادته كثيرا من دراسته في الكويت.‏