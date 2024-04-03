القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفية وأسرى سابقون، وعدد من عمال غزة، أثناء تواجدهم في مدينة رام الله.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، وبيت لحم، وطوباس، وجنين، وقلقيلية، وأريحا.

وأضاف البيان، أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

ووفق البيان: "ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7990، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".