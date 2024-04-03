محافظ القليوبية يناقش خطة المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية، وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة، وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة، وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات، وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد إشغال.

كما أكد أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.

واستعرض المحافظ، اليوم خلال الاجتماع، عددا من الكتب الواردة للمحافظة حيث وافق مجلس المحافظة على تشكيل لجنة من المختصين بشأن تحديد رسوم التنازل عن إيجار المحلات الموجودة خلف شركة بيع المصنوعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.

كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من أحد الشركات لبيع وصيانة آلات التصوير بالتبرع بماكينة تصوير ماركة شارب لصالح مشروع المواقف بينها، كما تم الموافقة على طلب مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة الجمعيات والاتحادات "بمنح ترخيص جمع مال محلي الجمعية المحافظة على القرآن الكريم بكفر مناقر المشهرة برقم 403 لسنة 1982 لمدة عام تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، عن طريق توزيع الطوابع بـ600 ألف جنيه عن طريق مديرية التموين".

كما وافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 874.5 متر بناحية شبين القناطر الصالح مديرية الأمن الإقامة مركز إصلاح وتأهيل عليها، كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 85 مترا بناحية قرية كفر فرسيس لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، والموافقة على هدم وإعادة بناء مسجد التوبة وتخصيص قطعة أرض مساحتها 1 قيراط و13 سهما بحوض داير الناحية قطعة رقم 113 بناحية قرية الشوبك التابعة للوحدة المحلية لقرية المريج مركز شبين القناطر لإقامة المسجد عليها.

كما تم الموافقة على قبول التبرع المقدم من الشركة المصرية للتكرير بمسطرد بكرتونة فرش خلفية للنهوض بمستوى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لحي شرق شبرا الخيمة، والموافقة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم 264 لسنة 2024 بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000 متر بقرية طحوريا -مركز شبين القناطر لإقامة مجمع معاهد أزهرية ثانوي بنين وثانوى فتيات، والموافقة على تجهيز مقر المكتبة مصر العامة بإحدى قرى مركز ومدينة شبين القناطر لتكون على غرار مكتبة مصر في بنها.