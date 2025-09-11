أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الغادر على الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، صلاة الجنازة على جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الإجرامي على الدوحة.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يؤدي صلاة الجنازة على جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الإجرامي على قطر



#تلفزيون_قطر | #مركز_الأخبار pic.twitter.com/qgWLJqNvyv — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 11, 2025

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الدوحة الثلاثاء، مستهدفة قادة حماس، لكن الحركة قالت إن كبار مسئوليها نجوا، فيما استشهد خمسة من أعضائها إضافة إلى عنصر من قوات الأمن القطرية.

وأوضحت في بيان أن الشهداء هم: هُمام نجل كبير المفاوضين خليل الحيّة، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى استشهاد أحد منتسبي الأمن القطري الوطني، الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.

وفي مقابلة مع محطة «سي إن إن» الأمريكية الأربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يستطيع تأكيد مصير الحيّة.

واعتبر المسئول القطري أن الهجوم أنهى كل أمل بشأن الرهائن في غزة، مؤكدا أن بلاده «تعيد تقييم كل شيء» يتعلق بدورها كوسيط رئيسي في المحادثات بين الطرفين.