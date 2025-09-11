الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات الفلسطينيين بقرى القدس المحتلة

نفذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، حملة اعتقالات واسعة في قرى شمال غرب مدينة القدس المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، تزامنا مع تشديد إجراءاته العسكرية في محيطها.

وقالت محافظة القدس (أعلى تمثيل فلسطيني محلي للمدينة) في بيان إن "الاحتلال يواصل اقتحام بلدات شمال غرب القدس لليوم الرابع ويصعّد من اعتداءاته بحق المواطنين وممتلكاتهم".

وذكرت أن "قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدتي بدو وقطنة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين لم تُعرف هوياتهم بعد، حيث تعرضوا للتنكيل خلال اعتقالهم".

ولم تذكر المحافظة عدد المعتقلين، لكنها أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت عددا من الأهالي وحققت معهم ميدانيًا، وسط إجراءات قمعية شملت إجبار المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

وذكرت أن الجيش شدد إجراءاته العسكرية على حاجز "النفق" الواصل بين بلدتي بدو والجيب، حيث دقق في هويات المواطنين وفتش مركباتهم، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.

كما أفاد شهود عيان للأناضول أن القوات أوقفت صحفيين على الحاجز وصادرت معداتهم بذريعة "منع التصوير".

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما يعتبره الفلسطينيون "عقابا جماعيا"، إثر عملية إطلاق نار وقعت الاثنين، نفذها شابان من القبيبة وقطنة، وأسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 30 آخرين، بينهم 3 بجروح خطيرة، وفق الإعلام العبري.

إخطار بهدم مدرسة

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس قرية الزويدين بمحافظة الخليل جنوب الضفة سعيد إبراهيم، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أصدر الخميس إخطارا بهدم مدرسة ذكور الزويدين الثانوية الحديثة.

وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين فوجئوا صباح اليوم بتعليق أمر هدم على بوابة المدرسة دون سابق إنذار.

وبين أن المدرسة بُنيت بمساحة 300 متر مربع وتضم 7 صفوف من الخامس حتى الثانوية العامة، إضافة إلى غرف إدارية ومختبرات، ويبلغ عدد طلابها 120 التحقوا بها مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جهته، قال الناشط في توثيق ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية جنوب الضفة أسامة مخامرة إن "الإخطار جاء بعد أيام من تحريض مارسته مؤسسات استيطانية ضد المدرسة، مدعية أنها بنيت على أرض مصنفة محمية طبيعية".

وتقع المدرسة في المنطقة "جيم" الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، حيث يمنع البناء أو استصلاح الأراضي دون تراخيص نادرا ما تُمنح، وفق تقارير أممية.

وصنفت اتفاقية أوسلو2 (لعام 1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "ألف" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"باء" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"جيم" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر الأخيرة بنحو 60% من مساحة الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذت إسرائيل خلال أغسطس الماضي 57 عملية هدم طالت 125 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا و52 منشأة زراعية و20 مصدرا للرزق، إضافة إلى توزيع 21 إخطارا بالهدم.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا، و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.