عبد المنعم سعيد: ثلاثي عربي قادر على إحداث توازن في مواجهة سلوكيات إسرائيل

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الثلاثي العربي مصر والسعودية والإمارات قادر على إحداث تغيير في الموقف في خضم التوترات الراهنة وفي مواجهة سلوكيات إسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء جديد» عبر شاشة «المحور»، أن العنصر الأهم هو مدى توفر القدرات والإمكانيات لهذه الدول بما يوازن الموقف الإسرائيلي ومن ثم الدفع بالمنطقة نحو الاستقرار والرخاء ووضع الجانب الإسرائيلي عند حدّه.

وأشار إلى أن الدول العربية الثلاث سابقة الذكر لديها القدرة على إحداث هذا التغيير وتجري مشاورات فيما بينها، لكن هذا الأمر يجب أن يتحول إلى حلف ليزيد عن علاقات الشراكة والأخوة.

ونوه سعيد، بأن رسم خط أحمر إزاء تهديد ما يعني جمع إمكانيات دول فيما بينها لمواجهة مخاطر تحيط بها، موضحًا أن دولة قطر يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا أيضًا في هذا الإطار.

ولفت إلى أن مصر والسعودية والإمارات لديها من الإمكانيات العسكرية والمالية والاقتصادية والقدرة الدبلوماسية والسياسية للتحذير من مغبة الوضع الراهن وتهديداته لأمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن العاصمة الدوحة ستستضيف غدًا الاثنين، قمة عربية إسلامية طارئة في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال الدكتور ماجد الأنصاري، متحدث الخارجية القطرية، إن القمة ستناقش مشروع بيان بشأن هجوم إسرائيل على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد اليوم الأحد.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.