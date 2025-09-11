مسئولة أوربية: حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع بفلسطين

قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشئون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا، الخميس، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولدينا موقف واضح وصارم تجاه ما يقع في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، جمع المفوضة الأوروبية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط.

وشددت شويكا: "لدينا موقف واضح وصارم تجاه ما يقع في غزة، يتمثل في رفض كل الانتهاكات (الإسرائيلية) للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد لوضع حد لهذا النزاع".

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: نندد بالاعتداءات على سوريا وقطر، وأيّدنا عقد قمة عربية إسلامية بعد الاعتداءات غير المقبولة على الدوحة".

وقبل ساعات، أفادت وكالة الأنباء القطرية، نقلا عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن "الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة يومي الأحد والاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مساء الثلاثاء".

واستهدفت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، مقرا سكنيا لقادة بحركة "حماس" أسفر عن نجاة قيادة الحركة، واستشهاد همام نجل القيادي البارز خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، و3 مرافقين إضافة إلى عنصر أمني قطري.

وتابع: "الوضع خطير جدا، ويتطلب التعامل بمسئولية من طرف مجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين، لأن هذه الممارسات تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه".

وأوضح أن "الأعمال العدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين، تهدد استقرار دول الجوار والعالم بأسره، وليست هناك قوة رادعة لما يجري في المنطقة".

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.