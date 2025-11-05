إسرائيل تكشف هوية أسير تسلمت جثتها من حماس

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بأنه جرى التعرف على جثة رهينة تمت استعادتها من حركة "حماس" في غزة.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرقيب في سلاح المدرعات إيتاي شين، بأن جثمان ابنهم قد أُعيد إلى إسرائيل، وأن عملية التعرّف عليه قد اكتملت".

وأضاف البيان أن "الحكومة ولجنة المفقودين والأسرى في دولة إسرائيل مصمّمون ومتعهدون ويعملون دون كلل لإعادة جميع جثامين الرهائن الذين سقطوا، من أجل دفنهم بشكل لائق في وطنهم".

وشدد البيان على أنه "يُطلب من منظمة حماس الإرهابية أن تفي بالتزاماتها أمام الوسطاء وأن تُعيد جثامين الرهائن ضمن بنود الاتفاق المبرم".

وكانت إسرائيل قد قالت إن قواتها في قطاع غزة تسلّمت عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من حماس مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلم للصليب الأحمر مساء الثلاثاء جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت القسام في بيان آخر أنه بمرافقة طاقم الصليب الأحمر، عثرت طواقم القسام على الجثة بعد عملية بحث وحفر داخل الخط الأصفر، أي في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية.

من جهة ثانية قال مصدر مطلع في حماس لفرانس برس إنه "تم العثور على عدد من جثث الفلسطينيين تحت الأنقاض، إلى جانب رفات الأسير الإسرائيلي".

وخُطف إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، 251 شخصا، أفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في 10 أكتوبر الماضي.

وكانت حماس لا تزال تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.

وأعادت حماس الرهائن الأحياء وجثث 21 رهينة، أما الجثث الباقية وعددها 7 وتعود لجنود في غزة، فقالت الحركة إنه من الصعب تحديد مكانها.

وأثار التأخير في تسليم جثث الرهائن استياء الحكومة الإسرائيلية التي اتهمت حماس بالمماطلة.

وتقول الحركة إن العملية تسير ببطء لأن الرفات مدفونة تحت الأنقاض، ودعت الوسطاء والصليب الأحمر إلى تزويدها بالمعدات والكوادر اللازمة لانتشال الجثث.