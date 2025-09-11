السلطات الأمريكية: العثور على بندقية يدوية في مكان فرار مطلق النار على كيرك

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي اليوم الخميس، إنه تم العثور على بندقية يدوية قوية في المنطقة التي فر منها مطلق النار على الناشط تشارلي كيرك.

وذكرت الشرطة أن قاتل كيرك "يبدو أنه في سن الدراسة الجامعية" و "اندمج" مع الطلاب الجامعيين.

وكانت الولايات المتحدة، شهدت صدمة سياسية وإعلامية كبيرة عقب مقتل الناشط والمؤثر اليميني البارز تشارلي كيرك (31 عاماً)، الذي تعرّض لإطلاق نار مباشر في رقبته خلال فعالية جامعية في جامعة وادي يوتا بعد ظهر الأربعاء. الحادث الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الاغتيال الشنيع" أثار تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث أمر ترامب بتنكيس الأعلام أسبوعاً كاملاً حداداً على كيرك، في حين اعتبر حاكم يوتا الجمهوري أن ما جرى "اغتيال سياسي".