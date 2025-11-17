 مصدر سوري لـ«فرانس برس»: دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيجور للصين - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 3:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

مصدر سوري لـ«فرانس برس»: دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيجور للصين

وكالات
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 2:50 م

أفاد مصدر حكومي سوري لوكالة "فرانس برس"، بأنّ دمشق سوريا​ تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيجور المسلمة إلى الصين.

وقال المصدر الدبلوماسي إن "سوريا تعتزم تسليم الصين 400 مقاتل من الأيجور في الفترة المقبلة".

وأضاف أن الملف سيُطرح خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين، مضيفا أن دمشق تخطط بناء على طلب صيني تسليم المقاتلين على دفعات.

من جهته، شدد الشيباني على أهمية زيارته الحالية إلى الصين، وقال: «تُعدّ زيارتنا اليوم إلى الصين خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين بلدينا».

وأضاف: «كانت المباحثات بنّاءة وفتحت آفاقا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك