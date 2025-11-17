مصدر سوري لـ«فرانس برس»: دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيجور للصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر حكومي سوري لوكالة "فرانس برس"، بأنّ دمشق سوريا​ تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الأيجور المسلمة إلى الصين.

وقال المصدر الدبلوماسي إن "سوريا تعتزم تسليم الصين 400 مقاتل من الأيجور في الفترة المقبلة".

وأضاف أن الملف سيُطرح خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين، مضيفا أن دمشق تخطط بناء على طلب صيني تسليم المقاتلين على دفعات.

من جهته، شدد الشيباني على أهمية زيارته الحالية إلى الصين، وقال: «تُعدّ زيارتنا اليوم إلى الصين خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين بلدينا».

وأضاف: «كانت المباحثات بنّاءة وفتحت آفاقا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا».