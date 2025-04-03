 المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة

د ب أ
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 6:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 6:32 م

أصبح بإمكان فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الاحتفاظ بصانع الألعاب داني أولمو والمهاجم باو لوبيز بعد حكم إيجابي أصدرته هيئة الرياضة الإسبانية اليوم الخميس.

وجاء الحكم بعد يوم من إعلان رابطة الدوري الإسباني أن النادي لا يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف وأن مدققي حساباته أرسلوا معلومات غير صحيحة سمحت للنادي بإدراج اللاعبين في قائمة عام 2025.

ورفضت رابطة الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب برشلونة في تسجيل اللاعبين لأن النادي تخطى المهلة النهائية المحددة نهاية العام للامتثال للقواعد المالية. لكن النادي تمكن في النهاية من إضافتهما بعد تدخل الهيئة الرياضية بحكم مؤقت، وهو الحكم الذي تم تأكيده اليوم الخميس.

 


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