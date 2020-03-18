المالية: صغار الممولين بالمحافظات ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام الضريبي

قال المرصد الإعلامي الضريبي، إن صغار الممولين بالمحافظات ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام الضريبي من خلال المبادرة بتسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، خاصة بعدما أدركوا أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية في توفير المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدًا عن التقديرات الجزافية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحصيل مستحقات الدولة، وأدركوا أيضًا أن الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة المُحددة، يُعد أحد حالات التهرب الضريبى.



جاء ذلك خلال استعراض المرصد، الذي يُعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية، تقريرا عن نتائج جهود فرق الدعم الفني المتنقلة بمصلحة الضرائب التي جابت القرى والمدن، استهدافًا لصغار الممولين بالمحافظات، من أجل توعيتهم ومساعدتهم في تسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، الذين أبدوا تجاوبًا ملحوظًا، وتعاونًا ملموسًا، وحرصًا متزايدًا على أداء حق الدولة.



وقالت سناء عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب: "فكرنا خلال الموسم الضريبي للأشخاص الطبيعيين 2021، الذي انتهى بنهاية مارس الماضي، في النزول إلى الشوارع والميادين للوصول إلى الممولين البسطاء بشتى المحافظات وتوعيتهم ومساعدتهم في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا"، لافتة إلى أن فرق الدعم الفني المتنقلة التي جابت المدن والقرى كانت متكاملة ومتخصصة، حيث ضمت مجموعة من أكفأ العاملين بمصلحة الضرائب، لمساعدة البسطاء مجانًا.



ومن جانبه، أشار طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام والعلاقات العامة بمصلحة الضرائب، إلى أنه لأول مرة هذا العام يتم إلزام الأشخاص الطبيعيين بتسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما استوجب انطلاق فرق الدعم الفني المتنقلة إلى الميادين والشوارع والأحياء والقرى والنجوع لشرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.



وبدوره، قال ماهر محمد عضو فرق الدعم الفني بالضرائب، إن حملات التوعية بمصلحة الضرائب نجحت في كسب ثقة البسطاء، الذين استهدفناهم من أصحاب محلات الخضار والفاكهة، والبقالة، والخراطة، وغيرهم، لمساعدتهم مجانًا في تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وسداد الضريبة من خلال المأمورية التابع لها، أو عن طريق "الفيزا" عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.



ومن ناحيتها، أوضحت أماني جابر عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعلومات بالضرائب، أن صغار الممولين من سائقي التاكسي، وأصحاب محلات البقالة، وغيرهم كانوا ملزمين خلال هذا العام بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما تتطلب توعيتهم وكل البسطاء من الأشخاص الطبيعيين في الريف والمدن، و"قد نجحنا بالفعل في إقناع الكثيرين بالتسجيل الإلكتروني لإقراراتهم بعيدًا عن مخاطر اللجوء إلى وسطاء مجهولين وتداول الرقم السري لكل منهم"، مؤكدة أن بورسعيد والمنيا وأسيوط والقليوبية، كانت أكثر المحافظات تفاعلًا خلال موسم الإقرارات الضريبية.