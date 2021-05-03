دعوات للكشف عن مصير صحفي موريتاني مختطف في سوريا

دعا نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه إلى الكشف عن مصير صحفي موريتانيا مفقود في سورية منذ سنوات.



وقال ولد الداه في حفل نظمته النقابة ظهر اليوم الإثنين في نواكشوط لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة: "ندعو الحكومة الموريتانية إلى بذل كل الجهود من أجل الكشف عن مصير اسحاق ولد المختار الذي اختطف في سورية أثناء تغطيته للحرب في حلب السورية في أكتوبر 2013 لحساب قناة سكاي نيوز عربية التي كان يعمل لها".



ودعا نقيب الصحفيين الموريتانيين إلى منح عقود عمل للصحفيين الشباب ووضع حد لاستغلالهم والتوجه نحو نظام المقاولات الصحفية لضمان الحقوق، مشيرا إلى أن وضع الصحفيين في القطاعين العام والخاص لا زال يراوح مكانه.



وأضاف ولد الداه أن غياب عقود العمل وضعف رواتب الصحفيين يزيد من تدهور وعدم تطور المؤسسات الإعلامية في البلد، داعيا إلى تحسين أوضاع الصحفيين الشباب داخل المؤسسات الصحفية العمومية والخصوصية والتوقف عن استغلالهم من طرف بعض الإدارات ومنحهم حقوقهم كاملة.



وتابع ولد الداه قائلا إن النقابة رصدت حالات من التوقيف ومصادرة المعدات بحق صحفيين خلال العام المنصرم وحالات مضايقة لمؤسسات إعلامية خاصة وحرمانها من التغطيات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بشكل متساو مع المؤسسات الإعلامية العمومية.