جمهورية التشيك تتجه إلى إعادة فتح الأنشطة المختلفة ابتداء من الأسبوع المقبل

قررت الحكومة التشيكية اليوم الاثنين، السماح لجميع تجار التجزئة وتجار السيارات ومحلات الإصلاح وصالونات الدباغة واستوديوهات رسم الوشوم والتصوير بإعادة فتح أبوابها في جميع أنحاء جمهورية التشيك الأسبوع المقبل.

كما تشمل القواعد الجديدة ، التي تدخل حيز التنفيذ يوم 10 أيار/مايو الجاري ، رفع شرط ارتداء قناع الوجه (الكمامة) في الهواء الطلق ، الذي سيكون إلزاميا فقط حال مخالطة الفرد لأي شخص آخر في الهواء الطلق.

ولكن من الناحية العملية، فقد تخلى العديد من التشيكيين بالفعل عن أقنعة الوجه (الكمامة) حال تواجدهم في الأماكن المكشوفة.

كما أعلن وزير الصحة بيتر أرينبرجر اليوم الاثنين، أنه لم يعد يتعين على المسافرين الالتزام بمتطلبات الاختبار والحجر الصحي حال إبرازهم شهادة تطعيم تشيكية .

وقد تم تطعيم أكثر من مليون شخص بشكل كامل في تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا، بيد أن مئات الآلاف من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما مازالوا ينتظرون موعدا للحصول على اللقاح .

وقد تضررت الجمهورية التشيكية بشدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوائل هذا العام، ولكن الحالات آخذة في الانخفاض باطراد.