السفير ماجد عبد الفتاح: أمريكا وقفت ضد إصدار مجلس الأمن أي رد فعل على أحداث رفح ‏

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن مجلس الأمن ‏بصدد الانعقاد اليوم بناءً على طلب الجزائر؛ لمناقشة قضية المقابر ‏الجماعية التي تم العثور عليها ‏في مستشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي بقطاع غزة.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع عبر ‏شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن الجزائر تسعى نيابة عن المجموعة العربية، لاستصدار رد ‏فعل من مجلس الأمن بشأن هذه المقابر الجماعية‎.‎ وذكر أن «الجزائر وموزمبيق وسيراليون وغويانا قد حاولت إصدار بيان صحفي من مجلس ‏الأمن، ولكن الولايات المتحدة وقفت تماما ضد إصدار أي رد فعل تعليقا على الأحداث في مدينة ‏رفح الفلسطينية والمعبر الفلسطيني».

‏ وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تتصدى لجميع الجهود ‏المبذولة، لا سيما مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مشدد أن قطاع غزة أصبح محاصرا بعد ‏إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني، وهو ما يعيق وصول المساعدات ‏الإنسانية ويزيد من معاناة سكان القطاع.‏

وأشار إلى أن تقارير برنامج الأغذية العالمي تفيد بوجود حالة مجاعة في شمال القطاع بدأت تنتقل ‏إلى الجنوب.‏ وأضاف أن هناك دولا كثيرة سوف تعترف قريبا بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك سيشكل ضغطا ‏على الولايات المتحدة التي تتصدى لكل الجهود الرامية إلى حل الأزمة.‏