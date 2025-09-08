الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 84 ألف شخص تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان قبل أسبوع، وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر.

وأعلنت حركة طالبان أن الزلزال، الذي وقع في 31 أغسطس، أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص وإصابة ما يزيد على 3600 آخرين، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 6800 دمر بالكامل.

وفي أعقاب الكارثة، ظهرت تقارير تشير إلى أن سلطات طالبان منعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى نساء عالقات تحت الأنقاض، إلا أن منظمات الإغاثة وشهود عيان نفوا هذه الادعاءات، مؤكدين عدم وجود أي دليل على مثل هذا التمييز على أرض الواقع.

وقالت كريستينا إيله، من جمعية المتطوعات الأفغانيات ومقرها ألمانيا، إن الوضع "سيئ للغاية"، مشيرة إلى أنه يتعذر الوصول إلى العديد من القرى الجبلية النائية بسبب الانهيارات الأرضية والهزات الارتدادية المستمرة.

وأضافت أن النساء والأطفال وكبار السن يتم منحهم الأولوية في عمليات الإجلاء التي تنفذها مروحيات تابعة لطالبان، مؤكدة أن "عمال الإغاثة، ومن بينهم عدد متزايد من النساء، يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل رعاية ممكنة للناجين بأسرع وقت.

وأضافت "بصراحة، لا مجال للأيديولوجيا في هذه اللحظة".