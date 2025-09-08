الشاعر محمد المتيم يدافع عن تصريحات سلوم حداد: المقطع مجتزأ وتم تداوله بخبث

دافع الشاعر محمد المتيم عن الفنان السوري سلوم حداد بعد موجة الهجوم التي طالته من عدد من الفنانين المصريين والجمهور، إثر تداول مقطع مصور قصير انتقد فيه حداد أداء بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى. وأكد المتيم، الذي كان مدير الندوة التي جرت قبل شهر في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات واستضافت سلوم حداد، أنه شاهد على ما دار وأن المقطع المتداول تم اجتزاؤه من السياق الحقيقي للحوار.

وكتب المتيم عبر حسابه على فيسبوك موضحًا: "تريند ظهر من امبارح بالليل مرتبط بمقطع مدته 35 ثانية مقصوصة – بخبث – من لقاء كنت بديره مع الفنان سلوم حداد. المقصد واضح عند اللي قصّ الفيديو: صناعة تريند بأي طريقة حتى لو بالتدليس، وإظهار سلوم حداد كأنه ينتقص من الوسط الفني المصري. بينما الحقيقة أن المقطع الكامل مدته 5 دقائق، لكن لم يتم تداوله."

- رأي في تجربة "الحشاشين" وليس إساءة للمصريين

أوضح المتيم أن تصريحات سلوم حداد جاءت خلال حديث موسع عن أدواره الدرامية وتجربته مع اللغة العربية الفصحى، حيث استشهد بمسلسل "الحشاشين" كنموذج لا يتفق معه في أسلوب استخدام اللغة، لكنه لم يهاجم فريق العمل. وأضاف أن كثيرًا من النقاد والجمهور داخل مصر أبدوا الملاحظات نفسها عند عرض المسلسل، متسائلًا: "هل الحساسية سببها أن سلوم غير مصري؟ أم أن المشكلة في مجرد إبداء الرأي حول عمل فني؟"

- مقارنة بين الدراما السورية والمصرية

تطرق المتيم إلى نقاط أوسع، قائلاً: إن الدراما السورية التاريخية متفوقة على نظيرتها المصرية في الثلاثين عامًا الأخيرة، وهذا رأي يتبناه عدد كبير من المصريين أنفسهم. وإن الإتقان اللغوي لدى الممثلين السوريين غالبًا أعلى منه لدى المصريين، وهو ما يتفق معه الكثيرون داخل مصر.

واستطرد: لكن في المقابل، لا أحد ينكر ريادة مصر للدراما والسينما عربيًا، سواء من حيث غزارة الإنتاج أو وفرة النجوم.

وتوقف المتيم عند الجملة التي قالها سلوم حداد وهو يقلد اللهجة المصرية وأثارت ضحك الحضور، موضحًا أنها جاءت في إطار ودي ومزاح متبادل، وأن حداد كان يتعامل مع الحضور بعفوية وبمحبة، وليس بسخرية أو تقليل. وأضاف: "أنا شخصيًا أخذت الأمر بروح طيبة، لأنني أعرف تقدير سلوم الكبير للمشهد الفني المصري."

وأشار المتيم إلى أن سلوم حداد، خلال الندوة، أكد أن التقاليد الدرامية المصرية عريقة تمتد لـ120 عامًا، بينما ما زالت الدراما السورية في طور التطور. بل ذهب أبعد من ذلك حين سئل عن فنان آخر كان يمكن أن يؤدي شخصية "الزير سالم"، فأجاب دون تردد: "الفنان المصري عبد الله غيث."

واعترف المتيم أن سخرية سلوم من "الجيم المصرية" خيشت منه، على حد قوله، لكنه واصل الدفاع عنه وقال: "سلوم حداد في النهاية مش سيبويه"!!

واختتم المتيم روايته بالتأكيد على أن سلوم حداد شديد الاعتزاز بمصر وفنها ومبدعيها، وأنه على مدار يومين قضاهما معه لمس محبته الكبيرة للمشهد الفني المصري. وعبر عن أسفه لأن السوشيال ميديا ما زالت بعد عشرين عامًا توقع الجمهور في فخ المقاطع المجتزأة وإطلاق أحكام قاسية لا تعكس حقيقة المواقف.