افتتاح أطول خط تلفريك حضري في أوروبا قرب باريس

قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إنه أصبح الآن بإمكان سكان منطقة جنوب باريس التنقل إلى المدينة باستخدام ما يصفه المشغلون بأنه أحدث وأطول تلفريك حضري في أوروبا، ويبلغ طوله 4.5 كيلومتر، ويمتد من الضواحي إلى العاصمة الفرنسية.

ووفقًا لهيئة النقل المشغلة للمشروع، "إيل دو فرانس موبيليتيه" فإن الخط الجديد المكون من خمس محطات سيربط نحو 20 ألفا من السكان والعمال في عدة مجتمعات محلية بشبكة مترو باريس.

ومن المتوقع أن يستخدم نحو 11 ألف راكب يوميًا مقصورات التلفريك ذات العشرة مقاعد للسفر إلى البلدات.

وتستغرق الرحلة من المحطة الأولى إلى الأخيرة نحو 18 دقيقة، في حين تقول الهيئة المشغلة لمشروع التلفريك، إن الحافلة تستغرق نحو 40 دقيقة لإكمال نفس الرحلة.

يشار إلى أن طول خط التلفريك في تولوز بجنوب فرنسا يبلغ 3 كيلومترات، بينما يستقل السكان المحليون والزوار في ميناء برشلونة وفي لندن ، خطوط تلفريك فوق المدينتين تمتد لنحو 1.3 كيلومتر وكيلومتر واحد على التوالي.

وبدأت فكرة مشروع تلفريك باريس الجديد البالغ تكلفته 138 مليون يورو (162 مليون دولار) لأن المنطقة تتقاطعها خطوط شحن وقطارات سريعة وطرق النقل الحالية مكتظة بشدة.