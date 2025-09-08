 وزارة العمل: توقف بعض الخدمات الإلكترونية بسبب صيانة الداتا سنتر.. وعودتها خلال 48 ساعة - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 7:23 م القاهرة
وزارة العمل: توقف بعض الخدمات الإلكترونية بسبب صيانة الداتا سنتر.. وعودتها خلال 48 ساعة


نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 7:03 م

أعلنت وزارة العمل في بيان عاجل اليوم الاثنين، عن توقف بعض الخدمات الإلكترونية والمعاملات المتعلقة بإجراءاتها، والتي تقدمها للمواطنين، وذلك منذ أمس الأحد الموافق 7-9-2025، وقالت إنه مقرر أن تعود تلك الخدمات خلال 48 ساعة من الآن.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة تسببت في تعطيل بعض الخدمات المقدمة إلكترونيًا، مشيرةً إلى أن هذه الصيانة تهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل.

ودعت الوزارة كافة المستفيدين إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، والحصول على الخدمات بشكل مباشر "ورقيًا" من مديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة بالوزارة بالقاهرة وكافة المحافظات، مؤكدةً أن الخدمات ستعود للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة.

