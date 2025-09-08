البرلمان الفرنسي يسقط حكومة فرانسوا بايرو في سابقة تاريخية للجمهورية الخامسة

في حدث غير مسبوق بتاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، أسقطت الجمعية الوطنية (البرلمان) مساء الاثنين حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن صوّت 364 نائبًا ضد منحها الثقة. وبهذه النتيجة، أصبح بايرو أول رئيس حكومة في فرنسا يفشل في نيل ثقة البرلمان منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.

ومن المقرر أن يتوجه بايرو صباح الثلاثاء إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه الآن اختبارًا سياسيًا صعبًا وسط تصاعد حدة الانقسامات داخل البرلمان والرأي العام.

في خضم الأزمة، دعا النائب غابرييل أتال الرئيس ماكرون إلى "مشاركة السلطة" عبر تعيين "مفاوض" قادر على بناء توافقات داخل الجمعية الوطنية وتجاوز حالة الجمود السياسي.

من جانبه، اعتبر منسق حركة فرنسا الأبية، مانويل بومبار، أن "سقوط بايرو يجب أن يفتح الباب أمام طي صفحة الماكرونية نهائيًا"، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضاف في بيان نشره مساء الاثنين: "سقوط هذه الحكومة يشكّل ارتياحًا لكل من كانوا سيعانون بشكل مباشر من التداعيات الكارثية لميزانية بايرو.

اليوم، أثمرت التعبئة الشعبية في 10 سبتمبر وإصرارنا الذي لم يتزعزع أول انتصار ملموس".

تطرح هذه التطورات تساؤلات كبرى حول مستقبل المعادلة السياسية في فرنسا، خاصة في ظل برلمان منقسم على نحو غير مسبوق، وعجز السلطة التنفيذية عن تأمين دعم كافٍ لبرامجها الإصلاحية.

ويرى مراقبون أن الرئيس ماكرون قد يجد نفسه مضطرًا إلى إعادة تشكيل المشهد الحكومي بشكل جذري، أو حتى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من المأزق.