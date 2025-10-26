نائب بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن مصر ستظل منارة للسلام والتسامح في العالم

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «مصر وطن السلام» حملت عددًا من الرسائل المهمة التي تعكس جوهر الدولة المصرية القائم على السلام، والتعايش، وقبول الآخر.

وأضاف مهران أن الرئيس السيسي أكد مجددًا أن مصر كانت وستظل أرضًا للتسامح والسلام، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تمثل امتدادًا لنهج الدولة المصرية في دعم الحوار، ونبذ العنف والتطرف، وإعلاء قيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الكلمة جاءت في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية، لتؤكد أن القوة الحقيقية لمصر لا تكمن فقط في مؤسساتها وجيشها، بل أيضًا في قيمها وثقافتها الممتدة عبر آلاف السنين، وأنها ماضية في حماية السلام ودعم استقراره داخل الوطن وخارجه.

وأكد مهران أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم نموذجًا فريدًا في ترسيخ مبادئ المواطنة وبناء الدولة الحديثة على أسس العدالة والاحترام المتبادل، لتبقى مصر دائمًا وطنًا للسلام والأمن والاستقرار.