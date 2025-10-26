قيادي بحماة الوطن: حديث الرئيس السيسي في احتفالية «وطن السلام» يجسد دور مصر كصوت للعقل والإنسانية في المنطقة

الحديوي: "وطن السلام" ليس مجرد شعار بل واقع نعيشه بفضل تضحيات أبناء الوطن

قال علاء سليمان الحديوي، القيادي بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" التي أُقيمت بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، جاءت معبرة عن صوت الشعب المصري وإرادته الثابتة التي ترفض الهزيمة وتؤمن بأن النصر يصنعه الشعب أولًا قبل أي شيء.

وأضاف الحديوي، في بيان له اليوم، أن الرئيس أكد مجددًا أن مصر كانت وستظل دولة سلام، لم تظلم أحدًا ولم تتعدَّ على حقوق الآخرين، بل ظلت دائمًا تسعى لإرساء مبادئ العدل والإنسانية في المنطقة.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن احتفالية "وطن السلام" تمثل واحدة من أهم الفعاليات الوطنية التي تجسد معنى الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الاحتفالية تعكس حرص الدولة على نشر قيم التسامح والسلام الداخلي والخارجي، كما تُعد رسالة واضحة تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على البناء والتنمية وصون الاستقرار.

وأكد الحديوي أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية جاء امتدادًا للموقف المصري الثابت تاريخيًا، حيث شدد الرئيس على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وعلى سعي مصر الدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، في وقت كانت فيه مصر تتحرك بثقة وحكمة لاحتواء الأزمة. وأوضح أن هذه الرسائل تعكس قيادة واعية تدرك أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بعدالة المواقف وصمود الشعوب، مؤكدًا أن مصر ستبقى دائمًا داعمة للحق ومساندة للقضية الفلسطينية حتى يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

كما أوضح الحديوي أن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبرة عن وجدان الشعب المصري، ومجسدة لمعاني الولاء والانتماء لوطن عظيم لا يعرف الاستسلام للتحديات، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث بروح القائد الذي يؤمن بقدرات المصريين، ويعمل من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لمصر وأبنائها.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن الرئيس وجّه رسائل عميقة للعالم، مفادها أن مصر ستظل قلعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها ماضية في طريق التنمية والبناء مهما كانت التحديات، مشيرًا إلى أن دعوته لترسيخ ثقافة السلام لم تكن مجرد شعارات، بل تأكيدًا على أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على الدفاع عن أمنها وصون كرامة أبنائها في الداخل والخارج.

وشدد الحديوي على أن كلمة الرئيس كانت دعوة متجددة لكل المصريين للاصطفاف خلف قيادتهم السياسية ومواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن سيظل على العهد، في الصفوف الأولى دفاعًا عن الدولة المصرية، وداعمًا لكل خطوة تُسهم في نهضتها واستقرارها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على أن "وطن السلام" ليس مجرد شعار، بل واقع نعيشه كل يوم بفضل تضحيات أبناء هذا الوطن وإيمانهم بأن مصر تستحق دائمًا أن تكون رمزًا للأمن والسلام، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن سيظل داعمًا لكل ما يعزز أمن واستقرار الوطن، وسيبقى صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل مستقبل يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.