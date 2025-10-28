البرلمان العربي وجامعة الدول العربية ينظمان ورشة عمل لدعم التشريعات العربية للحد من هدر الأغذية

ينظم البرلمان العربي (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية)، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، ورشة عمل إقليمية متخصصة بعنوان: "دعم الدول العربية في سن التشريعات المتعلقة بالحد من فقد وهدر الأغذية"، غدا الأربعاء وذلك تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الإقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

ويشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة، من بينها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال التشريعات الغذائية.

ومن المنتظر أن تخرج الورشة ببيان توصيات عملية لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، إلى جانب إرساء إطار للتنسيق المستدام بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.