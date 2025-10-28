سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إطلاق مشروعه الجديد "جروكيبيديا"، وهي موسوعة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنافس لعملاق الموسوعات المجانية "ويكيبيديا".

وأوضح ماسك عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الثلاثاء، أن النسخة التجريبية 0.1 متاحة للاستخدام، ولفت إلى أن النسخة 1.0 من الموسوعة الجديدة ستكون أفضل بعشر مرات من التجريبية.

وأضاف: "مع ذلك، أعتقد أن النسخة 0.1 أفضل من موسوعة ويكيبيديا".

وأكد أن "جروكيبيديا" التي وصفها بأنها مصممة لتكون مجموعة شاملة من المعلومات تهدف فقط إلى "الدقة".

وأشار إلى أن المحتوى سينشأ بواسطة روبوت المحادثة "جروك" الذي يستخدم الذكاء الصناعي، وليس المستخدمين.

وتعتمد "جروكيبيديا" على روبوت المحادثة جروك وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "xAI" في كتابة وتحرير المقالات، بدلاً من المتطوعين كما هو الحال في "ويكيبيديا".