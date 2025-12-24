 المحكمة العليا الأمريكية تبقي على تجميد قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو حاليا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

المحكمة العليا الأمريكية تبقي على تجميد قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو حاليا

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 11:21 م

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو في الوقت الراهن، لدعم حملتها الصارمة ضد الهجرة.

ورفض القضاة طلب الإدارة الجمهورية الطارئ لإلغاء حكم قاضية المحكمة الإقليمية أبريل بيري الذي حظر إرسال القوات، كما رفضت محكمة استئناف أيضا التدخل، واستغرق تدخل المحكمة العليا أكثر من شهرين.

يشار إلى أن أمر المحكمة العليا ليس نهائيا، لكنه قد يؤثر على دعاوى قضائية أخرى تتحدى محاولات الرئيس ترامب لإرسال الجيش إلى مدن أخرى قيادتها ديمقراطية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك