المحكمة العليا الأمريكية تبقي على تجميد قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو حاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو في الوقت الراهن، لدعم حملتها الصارمة ضد الهجرة.

ورفض القضاة طلب الإدارة الجمهورية الطارئ لإلغاء حكم قاضية المحكمة الإقليمية أبريل بيري الذي حظر إرسال القوات، كما رفضت محكمة استئناف أيضا التدخل، واستغرق تدخل المحكمة العليا أكثر من شهرين.

يشار إلى أن أمر المحكمة العليا ليس نهائيا، لكنه قد يؤثر على دعاوى قضائية أخرى تتحدى محاولات الرئيس ترامب لإرسال الجيش إلى مدن أخرى قيادتها ديمقراطية.