تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة الفريق أمام نظيره يانج أفريكانز في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنتظر جماهير تشكيل المباراة في ظل التفضيلا في أكثر من مركز أهمها حراسة المرمى، خاصة بعد مستوى محمد الشناوي ومصطفى شوبير في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعلمت «الشروق» أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على اللعب بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، على حساب محمد الشناوي.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدراة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منافسه في مباراة الغد يانج أفريكانز.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة اليوم صفقتين من الصفقات الجديدة للنادي وهما أحمد عيد ومروان عثمان، فيما غاب عمرو الجزار ويوسف بلعمري لعدم الجاهزية، فيما يستعيد الأهلي مهاجمه جراديشار بعد الإيقاف في أول مباراتين من دور المجموعات.