سادت إسرائيل حالة إرباك، اليوم الاثنين، ترافقت مع إطلاق صفارات إنذار وإغلاق المجال الجوي بمطار بن جوريون الدولي، وتحليق مروحيات بالأجواء بحثا على طائرة مسيرة، قبل أن يعلن الجيش أن الأمر "إنذار خاطئ".

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد لافت خلال الأيام الأخيرة في عدد الهجمات التي تشنها جماعة "الحوثي" اليمنية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ بالستية تستهدف عدة مناطق في إسرائيل.

بداية الارتباك بدأت ببيان للجيش الإسرائيلي مساءً، أعلن فيه "تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي البحر الميت ويهودا (جنوب الضفة الغربية وفق التسمية اليهودية) عقب تسلل طائرة مسيرة معادية".

وأضاف: "الهدف تحت متابعة سلاح الجو والحدث لا يزال جاريا، ويجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي يتم تحديثها".

قبل أن تنقل إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن مُسيرة من اليمن دخلت أجواء إسرائيل منذ 25 دقيقة وحتى الآن لم يعثر عليها.

وأضاف المصدر أن مروحيات قتالية تشارك في أعمال البحث عن المُسيرة لاعتراضها، لافتا إلى إغلاق المجال الجوي في مطار بن جوريون تحسبا لتمكن المسيرة من ضرب المطار.

ومع حالة الارتكاب والترقب، خرج الجيش ببيان ثان، قال فيه إنه "تعقيبا للإنذارات التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة في منطقتي البحر الميت ويهودا، تبين أن الأمر إنذار خاطئ".

وصباح اليوم، أعلن الجيش اعتراض 3 مسيرات أطلقت من اليمن، بينما دوّت صفارات الإنذار قرب مفاعل ديمونا ومطار رامون جنوبي البلاد بالتزامن مع ذلك.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "دوّت صفارات الإنذار في منطقة النقب، قرب منشأة ديمونا للأبحاث النووية، بعد تسلل مسيّرة مجهولة".

لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إن صفارات الإنذار أُطلقت في منطقة ديمونا نتيجة "تشخيص خاطئ".

وأمس الأحد، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد "3 مسيرات أطلقت من اليمن، ودخلت أجواء شبه جزيرة سيناء" المصرية، وذكرت أنه جرى اعتراضها.

فيما قالت جماعة "الحوثي" آنذاك إنها أطلقت عدة طائرات مسيّرة، سقطت إحداها بمطار رامون، ما تسبب بإصابة إسرائيليين، وتوقف حركة الملاحة الجوية فيه.

وأثار الهجوم انتقادات في إسرائيل لعدم رصد منظومة الدفاع الجوي للمسيّرة، ما حال دون إطلاق صفارات الإنذار، وأعلن الجيش إجراء تحقيق.

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و522 شهيدا و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.