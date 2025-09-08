ثلث المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلا تهم

كشف نادي الأسير الفلسطيني، أنّ نحو ثلث المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية محتجزون رهن الاعتقال الإداري، دون توجيه لوائح اتهام ضدهم.

وبحسب مصادر متطابقة، يبلغ إجمالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاليا نحو 11.1 ألفا منهم 49 أسيرة و400 طفل، بينهم نحو 3.5 ألف رهن الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم "وجود تهديد أمني"، دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وقال نادي الأسير (أهلي) في بيان، الاثنين إن "سلطات الاحتلال تواصل التصعيد غير المسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي شكّلت منذ بدء حرب الإبادة إحدى أبرز الأدوات التي أحدثت تحولًا كبيرًا في أعداد المعتقلين داخل سجون الاحتلال".

وأضاف نادي الأسير أن "نسبة المعتقلين الإداريين بلغت 32% من إجمالي عدد الأسرى، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالموقوفين، والمحكومين، والمصنفين بمقاتلين غير شرعيين".

وبين أنّ "الاحتلال وخلال الأسبوعين الماضيين، أعاد اعتقال العشرات إداريًا، بينهم أسرى سابقون كانوا قد أمضوا فترات سابقة رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنهم قبل عدة أشهر فقط".

وشدد على أنّ "محاكم الاحتلال العسكرية تواصل لعب دورها في تكريس سياسة الاعتقال الإداري، من خلال قراراتها التي تستند بشكل كامل إلى أوامر مخابرات الاحتلال".

ولفت نادي الأسير إلى أن "إحدى الفئات التي يواصل الاحتلال استهدافها عبر سياسة الاعتقال الإداري هي فئة الصحفيين، حيث إنه من ضمن 54 صحفيًا يواصل الاحتلال اعتقالهم، هناك 21 رهن الاعتقال الإداري".

والجمعة، كشف نادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي نفذ 19 ألف عملية اعتقال بالضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح في بيان أن "حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 585، فيما سجّلت أكثر من 1550 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال".

وأضاف نادي الأسير أن "77 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر (2023)، بينهم 46 من معتقلي غزة".

ولأكثر من مرة، حذرت مراكز حقوقية من تعرض الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل إلى تعذيب شديد وانتهاكات خطيرة أبرزها التجويع والمنع من العلاج، ما يهدد حياتهم.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، جرى الإفراج عن بعضهم، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.