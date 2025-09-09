كامل أبو علي يحفز لاعبي المصري قبل مواجهة الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص كامل أبو على رئيس مجلس إدارة نادي المصري على زيارة معسكر الفريق، المقام بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة الزمالك.

ويلعب المصري مع الزمالك مساء يوم 13 سبتمبر الجاري، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وخلال لقاء أبوعلي باللاعبين أشاد بمدى الجهد المبذول من الجميع داخل الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما أسفر عن تصدر الفريق لجدول الدوري بعد مرور خمس جولات.

وشدد أيضا على ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير المصري.

وأعرب رئيس نادي المصري عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي على قيادة اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة القادمة.

وأنهى أنه يثق في اللاعبين الذين نالوا إشادة الجميع خلال الفترة الماضية بفضل ما قدموه من مستويات متميزة على الصعيدين الفني والبدني.