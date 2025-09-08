تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة

كشف موقع "دروب سايت" الأمريكي، عن مقترح وقف إطلاق النار الذي أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، ذلك المقترح الذي وصفه مسئول في حماس بأنه "يبدو وكأنه كُتب من قبل الإسرائيليين".

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه تم تسليم ملخص من خمس نقاط يوضح مقترح ترامب لوقف إطلاق النار في غزة إلى حركة حماس عبر وسطاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد وصف ترامب الإنذار بأنه العرض الأخير لحركة المقاومة الفلسطينية قبل أن تسرع إسرائيل حملتها لتنفيذ التدمير الكامل لقطاع غزة.

ووفقاً للوثيقة المختصرة، المكونة من نحو 100 كلمة، والمقدمة بالعربية، تحمل عنوان: "المقترح الرئيسي".

والملخص، الذي يحتوي على تفاصيل قليلة، ينص على أنه خلال 48 ساعة من قبول الإنذار، ستطلق حماس وفصائل المقاومة الأخرى سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن عدد غير محدد من "الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد والمعتقلين من غزة" خلال 48 ساعة.

وبحسب المقترح الملخص "سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند التنفيذ، لفترة 60 يومًا أو حتى اختتام المفاوضات. الرئيس ترامب سيضمن أن تتفاوض الأطراف بحسن نية حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وخلال هذه الفترة البالغة شهرين من التفاوض، ييسّر مقترح ترامب إلى "نزع سلاح غزة" و"تشكيل حكومة جديدة"، قائلاً إن انسحاب القوات الإسرائيلية سيتم بحثه فقط بعد تنصيب سلطة حاكمة جديدة أو اكتمال المفاوضات.

كما يتناول المقترح "عفوًا" عن أعضاء حماس، ووفقاً للموقع الأمريكي فإن تلك الوثيقة صيغت بطريقة مربكة، وتشير إلى التفاوض حول "تعريف حماس"، لكنها لا تشرح ما يعنيه ذلك.

وينص المقترح الأمريكي أيضاً على أنه سيكون هناك "تدفق مفتوح للمساعدات إلى غزة عند تنفيذ الاتفاق"، لكنه لا يتطرق إلى كمية المساعدات، أو من سيوزعها، أو أنواع السلع المسموح بإدخالها.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه "ليس واضحًا من صاغ الوثيقة التي تقول حماس إنها استلمتها من الوسطاء، فهي لا تحتوي على أي أختام أو توقيعات، وليست مؤرخة".

ونقل الموقع الأمريكي عن مسئول في حماس لم يسمه، قوله: "هذا ما استلمناه من الأمريكيين. ويبدو وكأنه كُتب من قبل الإسرائيليين".

وأضاف المسئول في حماس بأن النية ليست فقط تحقيق نصر عسكري كامل أو استسلام الحركة، بل أيضًا نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية، للتعامل معها مثل النازيين، بينما يتمتع الإسرائيليون بمظهر التفوق الأخلاقي".

من جهته، قال أميت سيجال، محلل إسرائيلي معروف بصلاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد: "هذا ليس مقترحًا أمريكياً، بل إسرائيلي، ملفوف بورق سيلوفان أنيق وموسوم بـ"صنع في الولايات المتحدة"."

وأضاف سيجال: "خطط ترامب أشبه بمنتجات آبل — أجهزة آيفون تصنع في الصين، ثم يتم شحنها إلى الولايات المتحدة، حيث تغلف وتُوسم بـ"صنع في أمريكا".

وبدأت أحدث محاولة أمريكية للتواصل مع حماس في 31 أغسطس عبر قنوات خلفية تحت إشراف المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، وفقاً للموقع الأمريكي.

قال ترامب، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة "في مفاوضات عميقة جدًا مع حماس". لكن المسئول في حماس قال إنه لا يصف الوضع بـ"المفاوضات العميقة"، مضيفًا أن الحركة أوضحت للوسطاء الأمريكيين أنها منفتحة على اتفاق جزئي أو شامل.

وقال ترامب إن رسالته كانت أنه إذا لم يُفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، "سيكون الوضع صعبًا، سيكون قبيحًا"، مضيفًا: "الخيار خيار إسرائيل، لكن هذه وجهة نظري".

في ذلك اليوم، هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير باغتيال قادة حماس خارج غزة، قائلاً: "أيدينا ما تزال ممدودة، معظم قيادة حماس تقيم في الخارج. سنصل إليهم أيضًا".

وأبدت حماس نبرة دبلوماسية في اعترافها باستلام المقترح الأمريكي يوم الأحد. وقال مسئولوها لموقع "دروب سايت" إنهم يدركون أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الإبادية الإسرائيلية عبر اتفاق رسمي هو إذا أمر ترامب فعليًا نتنياهو بعقد صفقة.

وجاء في بيان حماس: "ترحب حماس بأي مبادرة تساعد في الجهود لوقف العدوان على شعبنا. نؤكد استعدادنا الفوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة، وتشكيل لجنة لإدارة غزة من مستقلين فلسطينيين، الذين سيباشرون عملهم فورًا".

وأضاف البيان: "كما نطالب بضمان أن يلتزم العدو علنًا وصراحة بما يتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة للوصول إلى اتفاقيات يتم لاحقًا رفضها أو الانقلاب عليها".

وفقًا لمصادر داخل حماس وقريبة من فريق التفاوض الفلسطيني، فإن مفهوم ترامب "الجديد" ينظر إليه بشك عميق، مع شبهات بأنه مجرد عملية خداع منسقة أمريكية-إسرائيلية لمواصلة الإبادة، مع تحميل حماس مسئولية "رفض" السلام.

وعاد مسئول حماس قائلاً: "قد تكون هذه مناورة جديدة لمساعدة نتنياهو على كسب المزيد من الوقت ومواصلة خططهم في غزة. أو أنهم تحت ضغط من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب لكن يريدون القيام بذلك بالشروط الإسرائيلية، وهي غير مقبولة"، مضيفًا أن حماس لن تفاوض على اتفاق قائم على وعود غامضة من ترامب.

وتابع: "يجب أن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة، ثنائية، مع التزامات متبادلة، يشهد عليها الوسطاء وتضمنها".

قال مسئولو حماس لموقع "دروب سايت" إن الولايات المتحدة اقترحت على الحركة أن الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين سيكون "بادرة أولية" وتؤدي إلى دعوة ترامب لإنهاء الحرب، وبالتالي ضمان مفاوضات جدية.

وبعيدًا عن حقيقة أن إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة يعني التخلي عن ورقة الضغط الوحيدة للمقاومة الفلسطينية، أشار المسئول الكبير إلى تجربتهم مع قضية الجندي الإسرائيلي-الأمريكي إيدان ألكسندر.

وبحسب حماس، وعد ويتكوف المجموعة في مايو بأن إدارة ترامب ستجبر إسرائيل على رفع حصار غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بمجرد الإفراج عن ألكسندر.

كما قالت الحركة إن ويتكوف تعهد بأن ترامب سيدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار. لكن الاتفاق لم يُدوّن رسميًا، وبعد إطلاق سراح ألكسندر في 12 مايو، تراجعت الولايات المتحدة.

وقال المسئول: "ترامب كذب في كل مرة أو نكث وعوده لصالح إسرائيل".

وكتب ترامب الأحد على "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى منازلهم. الجميع يريد إنهاء هذه الحرب! الإسرائيليون قبلوا بشروطي. حان الوقت لحماس أن تقبل أيضًا".

وأضاف ترامب: "لقد حذرت حماس من عواقب عدم القبول. هذا آخر تحذير، لن يكون هناك آخر! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

ووفقًا للموقع فإن إسرائيل لم تؤكد علنًا أنها قبلت بمقترح ترامب.

وردًا على تهديدات ترامب غير المحددة، قال المسئول الكبير في حماس: "ماذا يمكنهم أن يفعلوا أكثر مما يفعلون بالفعل؟" وأضاف: "ربما هذا هو التحذير العاشر." في 5 مارس، أعلن ترامب على وسائل التواصل: "هذه هي فرصتك الأخيرة! على القيادة أن تغادر غزة الآن بينما لا يزال لديها فرصة".

تابع: "وأيضًا، لشعب غزة: مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم، فأنتم أموات! اتخذوا قرارًا ذكيًا".

والاثنين، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتكثيف قصف مدينة غزة ضمن حملته لتهجير أكثر من مليون فلسطيني بالقوة.

وفي الأيام الأخيرة، قصفت القوات الإسرائيلية مبانٍ سكنية ضخمة في مدينة غزة.

وكتب كاتس على "إكس": "اليوم، سيضرب إعصار قوي سماء مدينة غزة، وسترتجف أسقف أبراج الإرهاب"، على حد زعمه.

وتابع: "هذه هي الفرصة الأخيرة لقتلة ومغتصبي حماس في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم — أو ستُدمر غزة، وستُبادون. قوات الجيش الإسرائيلي تواصل كما هو مخطط، وتستعد لتوسيع المناورة لهزيمة غزة بشكل حاسم".

وكرر نتنياهو مرارًا أن إسرائيل لن تنهي الحرب الإبادية إلا إذا جرى نزع سلاح غزة بالكامل وحققت إسرائيل "السيطرة الأمنية في القطاع"، وتم القضاء على حماس، وإقامة حكم مدعوم إسرائيليًا في غزة.

لعدة أشهر، صرحت حماس علنًا بأنها ستتخلى عن سلطتها الحاكمة وتسلم السلطة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة.

وفي مايو، اقترحت حماس رسميًا تضمين هذا البند في إطار وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل أزالتاه. بدلًا من ذلك، زعمت واشنطن وتل أبيب مرارًا وبشكل كاذب أن حماس ترفض التنحي، واستخدمتا ذلك مبررًا لمواصلة الإبادة، وفقًا للموقع الأمريكي.

ويواصل مسئولو حماس التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن نهاية مضمونة دوليًا للإبادة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتدفقًا غير مقيد للضروريات والمساعدات إلى القطاع. كما قالوا إن نزع سلاح الفلسطينيين غير مقبول وسيُعد استسلامًا لقضية التحرر الفلسطيني.