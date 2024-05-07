انتخاب جون سويني وزيرا أول في إسكتلندا

انتخب البرلمان الإسكتلندي اليوم، جون سويني وزيرا أول خلفا لحمزة يوسف الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن سويني حصل على دعم أغلبية أعضاء البرلمان المحلي، حيث لم ينافسه في الانتخابات أي مرشح آخر، مشيرة إلى أن مراسيم تعيين سويني وزيرا أول بشكل رسمي ستجرى غدا الأربعاء، بعد حصوله على موافقة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا.

وانتخب سويني وزيرا أول بعد تعيينه زعيما للحزب الوطني الإسكتلندي الذي يملك أكبر عدد من مقاعد البرلمان المحلي ويترأس الحكومة بتأييد من نواب حزب الخضر.

وأعلن حمزة يوسف الإثنين الماضي، استقالته من منصبه وزيرا أول وزعيما للحزب الوطني الإسكتلندي، مستبقا تصويتا لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان.

وجاءت استقالة يوسف بعد قراره إنهاء التحالف السياسي بين حزبه وحزب الخضر على خلفية الخلافات التي نجمت عن تراجع الحكومة الإسكتلندية عن بعض القرارات المتعلقة بخفض انبعاثات غاز الكربون المتضمنة في خطة 2030.