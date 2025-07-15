إيران: نافذة الدبلوماسية مفتوحة ونواصل المسار السلمي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما تزال تعتقد بأن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وتواصل هذا المسار السلمي بجدية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، عن بزشكيان، أنه "لفتح آفاق جديدة، علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة. ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية".

ولم يكتف الرئيس الإيراني بذلك، بل أوضح أنه "في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزًا في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد العدو المعتدي".

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا، أو حزمة محددة بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال بقائي في تصريح صحفي، أمس الأول، إن "روسيا لم تقدم للولايات المتحدة مقترحا أو حزمة محددة لحل القضية النووية الإيرانية"، منوها بأن إيران على تواصل وثيق مع روسيا والصين بشأن برنامجها النووي.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم السبت الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يوجه أي رسالة لإيران بشأن قبول تخصيب اليورانيوم، بنسبة صفر في المئة".