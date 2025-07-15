الداخلية عن انفجار رمسيس: جهاز شحن الغاز للسيارات أحدث صوت دوى دون اشتعال

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما أثير حول وقوع انفجار داخل محطة وقود "بنزينة " بمنطقة رمسيس وسط القاهرة.

وأكدت الوزارة أن تسرب غازى من جهاز الشحن الخاص بتموين الغاز للسيارات بمحطة وقود بشارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة نتيجة زيادة ضغط الغاز وارتفاع درجات الحرارة أحدث صوت دوى دون اشتعال حريق.

وأضافت الوزارة أنه نتج عن الواقعة إصابة أحد المواطنين نتيجة تعرضه للزجاج المتطاير بجرح سطحى، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم غلق مصدر الغاز بمعرفة شركة الغاز المختصة ويجرى حالياً الإصلاح.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا منشورات تفيد بوقوع انفجار داخل بنزينة في شارع رمسيس وحدوث حريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.



- مصدر أمني يكشف الواقعة لـ"الشروق"

كان مصدر أمني كشف حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع انفجار داخل محطة وقود "بنزينة" بمنطقة رمسيس بوسط القاهرة.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن الواقعة اقتصرت على حدوث انفجار بسيط في كومبروسر ضغط يستخدم لملء إطارات السيارات والكشف عليها داخل مخزن بمحطة الوقود.

ونفى المصدر وجود ثمة حريق أو تلفيات في محطة الوقود نتيجة لانفجار الكومبروسر، نظرًا لكونه حادث بسيط.

وأشار المصدر إلى وصول قوات الحماية المدنية إلى مكان محطة الوقود بامتداد شارع رمسيس، بالقرب من المستشفى القبطي، إلا أنها لم تتعامل مع الواقعة نظرًا لانتهائها اللحظي عقب حدوثها دون وقوع أية إصابات أو تلفيات.

بدأت الواقعة عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورات تفيد بوقوع انفجار داخل بنزينة في شارع رمسيس وحدوث حريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة إلا أنها لم تتعامل مع الواقعة نظرًا لانتهائها، بحسب ما أكد المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.