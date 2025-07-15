وزير الطاقة الإسرائيلي يقرر قطع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا بالأراضي المحتلة

أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قرارًا اليوم الثلاثاء، بقطع الكهرباء والماء عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي المحتلة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الأونروا عملت كذراع تنفيذي لحماس، ووظفت إرهابيين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، وتُربي الشباب الفلسطيني على الإرهاب وكراهية إسرائيل».

מכבים את האור באונר״א!



החוק לניתוק החשמל והמים ממשרדי אונר״א, שיביא להפסקת פעילות הארגון בישראל, פורסם.



אונר״א שימש כזרוע ביצועית של החמאס, העסיק מחבלים שהשתתפו בטבח השביעי באוקטובר, והוא מחנך צעירים פלסטינים לטרור ולשנאת ישראל.



לארגון שמשמש כבית גידול להסתה ורצח אין זכות… pic.twitter.com/qYCKXEtG6J — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) July 15, 2025

وفي 28 أكتوبر 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل «المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية» وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.

وقد صوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل «المناطق السيادية لإسرائيل».

أما القانون الثاني فصوت إلى جانبه 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان امتيازات حصلت عليها الوكالة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967 والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف الأونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع الأونروا ومع أي جهة من قبلها.



