باريس سان جيرمان يسقط أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

سقط باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا بسيناريو مؤلم بالخسارة أمام مضيفه سبورتنج لشبونة بنتيجة 1 / 2 ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات، مساء السبت.
أحرز لويس خافيير سواريز هدفي سبورتنج لشبونة في الدقيقتين 74 و90 بينما أحرز خفيتشا كفاراتسخيليا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 13 نقطة، ولكن يتفوق الفريق الفرنسي بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس خلفه لشبونة سادسا، ليعقد حامل اللقب آماله في التأهل المباشر لدور الـ16.
ويختتم العملاق الباريسي مشواره في دور المجموعات بمواجهة صعبة على ارضه الأربعاء المقبل أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بينما يحل سبورتنج لشبونة ضيفا على أتلتيك بلباو في إسبانيا.