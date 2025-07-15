مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم حول التعاون المالي مع الإمارات

وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مذكرة تفاهم حول التعاون المالي مع الإمارات، التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعلن "الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية في الإمارات بشأن التعاون في المجال المالي".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وقعا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي.

وتشمل تبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.