التعليم تعلن المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد

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- خروج مادتي تكنولوجيا المعلومات والمهارات من المجموع الكلي في المرحلة الابتدائية



أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، توضح فيه المناهج التي طُورت؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وجاءت المناهج المطورة كالتالي:

ـ مناهج اللغة العربية بدء من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي تحت مسمى كتاب اللغة العربية.

- كتب مادة التربية الدينية وتعديل عدد الفترات على النحو التالي:

الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف إلى فترتين ونصف، الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين ونصف، الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين، الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

- تطوير كتب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- تطوير كتب مادة اللغة الإنجليزية.

- وحددت الوزارة المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية.

- وبالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية.

- وأشارت الي تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة متعدد التخصصات من ثلاث فترات الى فترتين وذلك بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية وهو نشاط يقوم بتدريسه أي من معلمي المواد المختلفة طبقاً لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة.

- وتم تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة التي سيتم تدريسها بدء من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتم توزيع النصف فترة الخاصة به

ويتم تقسيم الفصل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية وكذلك يتم التقسيم بين الأنشطة بالحلقة الاعدادية.

وأكدت أن المهارات المهنية نشاط لا يضاف إلى المجموع، مع تعديل فترات الدراسة لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالصفوف الرابع والخامس والسادس من فترة إلى نصف فترة، علماً بأن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف إلى المجموع.