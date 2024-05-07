إصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف طيران الاحتلال منزلا جنوبي رفح

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أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت مصادر طبية في القطاع، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا جنوبي مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

كما أطلق طيران الاحتلال، النار جنوب حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقد ارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينيا وإصابة 96 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34789، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78204، أغلبهم من الأطفال والنساء.