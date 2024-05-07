 إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مايو 2024 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 10:43 م

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مركز سمالوط، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع، أمام مركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية وجود 9 مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات، وكسور مضاعفة باليد، والساقين، وما بعد الارتجاج.
وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي؛ لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة، مباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك