إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مركز سمالوط، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع، أمام مركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية وجود 9 مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات، وكسور مضاعفة باليد، والساقين، وما بعد الارتجاج.

وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي؛ لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة، مباشرة التحقيقات.