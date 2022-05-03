رئيس مجلس الأمن الروسي: زيلينسكي لا يريد التوصل لاتفاق سلام

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يريد التوصل لاتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف ميدفيديف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن "الاتفاق يعني نهاية سياسية لزيلينسكي، كما أنه قد يتعرض للاغتيال من قبل النازيين المقربين منه في حال توقيعه على معاهدة سلام".

ونوه المسؤول الروسي، بأن الرئيس الأوكراني على علم بهذه التبعات لذلك يحاول طلب المزيد من الأموال والأسلحة من الغرب لإطالة أمد الأزمة إلى أبعد فترة ممكنة.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، أن بولندا استقبلت حتى الآن 3 ملايين و116 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن 18 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الاثنين مقابل 19 ألفا و600 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية، نقلا عن وزارة الخارجية، بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.